100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гвардиола: Фернандиньо — ключевой игрок «МС», способный сыграть на 10 позициях

Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о бразильском полузащитнике команды Фернандиньо, отметив его универсальность на поле.

«Фернандиньо всегда помогает нам, это ключевой игрок команды. Он может занять любую из 10 позиций. В прошлом сезоне он нередко выступал в роли защитника. Я рад, что в нашей команде есть такой игрок», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «Манчестер Сити».

32-летний Фернандиньо перешёл в «Манчестер Сити» из «Шахтёра» в 2013 году. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 16 матчах за английский клуб во всех турнирах и забил два гола.

Плетикоса: в «Шахтёре» Фернандиньо котировался едва ли не ниже остальных
Источник: Официальный сайт "Манчестер Сити" Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити Сборная Бразилии — Футбол Фернандиньо Хосеп Гвардиола
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент