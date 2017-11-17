Гвардиола: Фернандиньо — ключевой игрок «МС», способный сыграть на 10 позициях

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о бразильском полузащитнике команды Фернандиньо, отметив его универсальность на поле.

«Фернандиньо всегда помогает нам, это ключевой игрок команды. Он может занять любую из 10 позиций. В прошлом сезоне он нередко выступал в роли защитника. Я рад, что в нашей команде есть такой игрок», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «Манчестер Сити».

32-летний Фернандиньо перешёл в «Манчестер Сити» из «Шахтёра» в 2013 году. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 16 матчах за английский клуб во всех турнирах и забил два гола.