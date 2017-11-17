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Первые голы Погребняка в официальном матче за два года

Футбол

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк оформил дубль в матче 17-го тура молодёжного первенства с «Ахматом».

Отметим, что 34-летний Погребняк забил гол в официальном матче впервые с октября 2015 года.

Погребняк открыл счёт на 5-й минуте, а второй мяч забил на 57-й минуте. Сам матч завершился вничью со счётом 4:4.

Предлагаем вниманию читателей «Чемпионата» видео голов Погребняка в прошедшем матче молодёжного первенства.

В нынешнем сезоне Погребняк сыграл за основную команду «Динамо» в одном матче российской Премьер-Лиги, проведя на поле 24 минуты.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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