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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Конте дистанцировался от вакантного поста главного тренера сборной Италии

Футбол

Главный тренер «Челси» Антонио Конте дал понять, что вряд ли вернётся в сборную Италии, которая не сумела выйти на чемпионат мира—2018.

Пост наставника «скуадра адзурра» стал вакантным после отставки Джампьеро Вентуры. Под руководством Конте итальянцы на Евро-2016 дошли до четвертьфинала.

«Пропуск чемпионата мира — катастрофа для моей страны. Вы очень хорошо знаете, насколько важен футбол в Италии. Это произошло, и нужно найти правильное решение.

Что касается меня, думаю, сейчас это очень сложно, потому что в данный момент это непросто. Существует много слухов и новостей.

Федерации нужно сделать лучший выбор для Италии", — приводит слова Конте Football Italia.

Ф. Раванелли: я бы сделал всё возможное, чтобы вернуть Конте в сборную Италии
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Челси Антонио Конте
Новости. Чемпионат мира 2018
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