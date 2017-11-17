Конте дистанцировался от вакантного поста главного тренера сборной Италии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте дал понять, что вряд ли вернётся в сборную Италии, которая не сумела выйти на чемпионат мира—2018.

Пост наставника «скуадра адзурра» стал вакантным после отставки Джампьеро Вентуры. Под руководством Конте итальянцы на Евро-2016 дошли до четвертьфинала.

«Пропуск чемпионата мира — катастрофа для моей страны. Вы очень хорошо знаете, насколько важен футбол в Италии. Это произошло, и нужно найти правильное решение.

Что касается меня, думаю, сейчас это очень сложно, потому что в данный момент это непросто. Существует много слухов и новостей.

Федерации нужно сделать лучший выбор для Италии", — приводит слова Конте Football Italia.