Агент Дриусси не исключил, что в будущем игрок может выбрать сборную Италии

Агент Густаво Педросо, который представляет интересы нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, прокомментировал информацию, что аргентинский футболист может сделать свой выбор в пользу сборной Италии.

«Дриусси играл за все молодёжные команды сборной Аргентины. Он всё ещё надеется получить вызов в сборную Аргентины и полностью посвятить себя этой национальной команде. Однако если вызова так и не последует, то, очевидно, надеть футболку сборной Италии было бы для него невероятным опытом. Себастьян быстро адаптируется к новым ситуациям. Сейчас он хорошо себя чувствует в «Зените» и пока только думает о том, чтобы прогрессировать и открывать для себя новые горизонты», — цитирует Педросо Calciomercato.it.

Ранее издание Tuttosport сообщило, что 21-летний Дриусси, имеющий итальянский паспорт, с большим энтузиазмом воспринял бы приглашение нового главного тренера «скуадра адзурра». Форвард якобы изучает возможность выступать за итальянскую сборную, несмотря на то что ранее он играл за молодёжные и юношеские сборные Аргентины. За взрослую сборную Аргентины Дриусси не провёл ни одного матча.