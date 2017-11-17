Бубнов: в матче «Краснодар» — «Спартак» ставлю на результативную ничью

Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 17-го тура РФПЛ «Краснодар» — «Спартак». Встреча состоится 18 ноября в Краснодаре.



«Что касается предстоящей игры „Краснодар“ — «Спартак», то обе команды подходят к ней в достаточно оптимальном состоянии. Мамаев и Зе Луиш вернулись, Зобнин отправился в Краснодар, хотя вряд ли будет играть. Легионеры «Краснодара» пребывают в хорошем настроении, те же Гранквист и Классон, которые отобрались на чемпионат мира. Может присутствовать эмоциональный подъём. Игра будет обоюдоострая, и если у «Краснодара» пойдёт, то «Спартаку» придётся непросто. С другой стороны, считаю, что группа атаки «Спартака» в целом сильнее, чем у «быков». Думаю, шансы при обоюдоострой игре примерно равные. Поэтому я ставлю на результативную ничью. Хотя этот результат в большей степени устроит «Краснодар», а «Спартак», отстающий на два очка, конечно, будет играть на победу.



Шалимова постоянно отправляют в отставку, несмотря на то что у него сейчас дела даже по сравнению с прошлыми сезонами идут лучше. Команда находится вверху турнирной таблицы, имеет неплохие шансы побороться за Лигу чемпионов. Удивительно слышать эти разговоры о будущем Шалимова. Краснодарская команда до этого четыре матча проиграла, но назовите мне клубы РФПЛ, у которых не было таких спадов. Может быть, поэтому Галицкий и не спешит", — сказал Бубнов на своём официальном канале в YouTube.

«Спартак» отправился в Краснодар в составе 21 футболиста