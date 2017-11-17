Президентом московского «Арарата» стал глава ГК «Ташир»

Президентом московского «Арарата» стал глава и основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян. Эту информацию «Чемпионату» подтвердили в пресс-службе клуба.



Председателем совета директоров «Арарата» назначен совладелец компании «Авилон» Камо Авагумян, а Погос Галстян сохранил за собой пост вице-президента.



Напомним, что в сентябре основатель медиахолдинга Lifenews Арам Габрелянов стал фактическим владельцем «Арарата», основанного в марте 2017 года.



«Арарат» выступает в зоне «Центр» первенства ПФЛ и после 17 туров уверенно лидирует в таблице.

Габрелянов стал фактическим владельцем московского клуба «Арарат»