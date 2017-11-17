Прямая видеотрансляция матча «Жирона» — «Реал Сосьедад»

«Чемпионат» предоставляет пользователям портала возможность посмотреть в прямом эфире 12-го тура испанской Примеры «Жирона» — «Реал Сосьедад». Встреча состоится сегодня на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне.



В таблице испанского чемпионата «Жирона» после 11 матчей располагается на 10-м месте, отставая от идущего на седьмой строчке «Реала Сосьедад» на два очка.

Напомним, «Реал Сосьедад» является соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы.

Трансляция матча «Жирона» — «Реал Сосьедад» начнётся в 23:00 мск. Видео можно посмотреть в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети «ВКонтакте».