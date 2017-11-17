Симеоне: «Реал» забрал всех хороших юных игроков из клубов со всей Испании

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии домашнего матча 12-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (18 ноября) назвал команду соперника лучшей в мире, а также выразил мнение, что «сливочные» собрали в своём стане всех лучших юных игроков со всей страны.

«Нам предстоит матч с лучшей командой мира, какой была «Барселона» в своё время. «Реал» два раза подряд выиграл Лигу чемпионов, а также стал чемпионом Испании в прошлом сезоне. Сейчас они являются лучшей командой. «Реал» забрал всех хороших юных игроков из разных клубов со всей Испании. Таким образом, они убедились, что эти игроки не достанутся другим. Все эти футболисты — в резерве, но в резерве именно «Реала», — цитирует Симеоне Marca.