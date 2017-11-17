Трапп: я должен регулярно играть, чтобы рассчитывать на поездку в Россию

Вратарь сборной Германии Кевин Трапп дал понять, что может покинуть «ПСЖ» ближайшей зимой, если не будет получать регулярную игровую практику.



«Мне необходима игровая практика. Очевидно, что я смогу рассчитывать на поездку в Россию (на чемпионат мира — 2018. — Прим. „Чемпионата“), только если буду играть регулярно, а в „ПСЖ“, к сожалению, такой возможности в текущем сезоне у меня пока не было. Мой контракт с парижанами рассчитан ещё на два с половиной года, и меня устраивает здесь всё, кроме того, что я постоянно сижу на скамейке. Моя цель — исправить ситуацию», — приводит слова Траппа Sport1.



В текущем розыгрыше Лиги 1 Кевин не провёл ни одного матча. Недавно он принял участие в товарищеской игре Германия — Франция (2:2).

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