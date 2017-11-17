Монтелла: нужно заставить игроков «Наполи» как можно больше бегать

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла поделился ожиданиями от матча с «Наполи» (18 ноября) в 13-м туре итальянской Серии А.

«Возможно, „Наполи“ играет в лучший футбол в Европе, но мы способны сразиться с ними. Мы должны сыграть организованно и заставить соперника как можно больше бегать. Этот матч для нас так же важен, как следующая игра, ставки везде одинаковы.

Инсинье? Разве у него нет простуды? Может, это всего лишь мои мечты… Инсинье, Кальехон и Мертенс очень хороши, они готовы жертвовать собой", — цитирует Монтеллу Football Italia.