Оуэн: после гола Аргентине подумал — «Это самый невероятный момент в жизни»

Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн вспомнил знаменитый гол в ворота Аргентины (2:2, 3:4 — в серии пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира 1998 года.

«Когда Бекхэм отпасовал мне мяч, я находился в центре поля. Я не представлял, как далеко отошёл Айяла или кто-то ещё. Совсем рядом со мной находился защитник, и я думал: «Надо от него оторваться, и тогда...» В футболе ведь картина постоянно меняется, каждую долю секунды. Я хорошо подработал мяч правой «шведой», почти ускользнул от аргентинца и посмотрел перед собой.

Помню, в голове пронеслось: «Да там только один игрок», — он стоял достаточно глубоко. Мне явно нужно было атаковать — защитник никогда бы не смог меня остановить. Всё равно что против тебя выставили манекен. Когда игрок так близко к своим воротам и открывает возможность для атаки, разве я его не обойду? Вот я и пошёл на него. Двинул в сторону, потом увидел, как справа набегал Скоулз, но я был на мяче первым. В этот момент я ударил по воротам, а когда бежал обратно, думал: «Неплохой гол получился».

Все футболисты бросились обнимать меня и поздравлять. Я совершенно не знал, кто где сидит на трибунах, но вот стою в центре поля, все бросаются на меня с поздравлениями, потом пора возвращаться на позиции. Расправляю спину, делаю победный жест кулаком и смотрю на зрителей. И первые, кого вижу, стоя в центре поля, из 30 с лишним тысяч человек — мама и папа. Я подумал: «Это самый невероятный момент в жизни». Победно выбросил кулак вверх и побежал на своё место с мыслью: «А гол-то получился блестящий», — сказал Оуэн в интервью RT.

Видео гола можно посмотреть в YouTube.