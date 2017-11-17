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Моратти: Анчелотти идеально подходит на роль главного тренера сборной Италии

Футбол

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти выразил мнение, что Карло Анчелотти является подходящей кандидатурой на пост главного тренера сборной Италии, который после невыхода команды на ЧМ-2018 покинул Джампьеро Вентура.

«Без сомнений, Анчелотти идеально подходит на роль главного тренера сборной Италии. Невыход на чемпионат мира стал негативным опытом для нас, и он коснулся не только футбола, но и эмоций и страсти всей страны. Впрочем, произошло то, что произошло», — цитирует Моратти издание Football Italia.

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Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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Сборная Италии — Футбол Карло Анчелотти Массимо Моратти
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