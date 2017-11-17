Коулман покинет сборную Уэльса и возглавит «Сандерленд»

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулман подал в отставку и согласился возглавить «Сандерленд», сообщает Sky Sports. Ожидается, что уже 19 ноября 47-летний специалист начнёт работу с «чёрными котами».

Коулман возглавил сборную Уэльса в 2012 году и привёл команду к полуфиналу Евро-2016. По итогам квалификации чемпионата мира — 2018 валлийцы не смогли выйти на турнир.

После 16 туров «Сандерленд» занимает последнее место в Чемпионшипе. В начале ноября клуб уволил с поста главного тренера Саймона Грейсона.