Гвардиола считает, что «Манчестер Сити» способен играть лучше

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что команда способна прибавить, несмотря на очень удачный старт в английской Премьер-лиге. После 11 туров «горожане» располагаются на первой строчке, опережая ближайших преследователей на восемь очков.



«Мы можем лучше. Думаю, ещё много вещей, которые мы можем делать лучше. Если анализировать только результаты, то обсуждать нечего, но с точки зрения игры и понимания того, какой график будет в декабре, мы должны прибавлять», – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

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