Азаров: наследие ЧМ-2018 будет десятилетиями служить жителям Самарской области

Сегодня, 17 ноября, Самару посетила временная комиссия Совета Федерации по подготовке и проведению чемпионата мира — 2018 в России.



Как сообщает «Волга Ньюc», cенаторы проверили ход работ на ряде объектов чемпионата мира. Также состоялось совещание по итогам визита комиссии.



Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул, что власти сделают всё, чтобы Самара встретила гостей на высшем уровне. В рамках подготовки к чемпионату реконструируются дороги, строятся развязки, модернизируются городские больницы, обновляются фасады зданий, парки, скверы. Общий объём финансирования госпрограммы по подготовке к ЧМ составляет 42,3 млрд рублей.



Азаров рассказал, что на региональном уровне выстроена система контроля работ на самом главном и самом сложном объекте — стадионе «Самара Арена». Предпринимаются дополнительные усилия, чтобы ликвидировать отставание от графика. Ежедневный мониторинг также ведётся не только по объектам, за который отвечает регион, но и по объектам федеральных заказчиков. Недавно созданы два дополнительных проектных офиса, которые работают над технической документацией.



«Всё это позволит нам ликвидировать отставание, чтобы к тестовым матчам, которые планируется провести в апреле, стадион был готов. Это очень важный момент, когда будут отлажены все вопросы функционирования системы в целом, доставка болельщиков, их проход на трибуны, размещение, выход со стадиона», — заявил Азаров.



Также врио губернатора отметил, что выполняется большой объём работ по благоустройству города. Завершается капитальный ремонт площади Куйбышева, она станет местом проведения международного фестиваля болельщиков. Фан-зона в Самаре является самой большой среди городов-организаторов, её территория — 17,4 га, на ней сможет разместиться свыше 30 тыс. человек.



«Конечно, очень важный аспект — наследие чемпионата мира по футболу. Всё, что создается в рамках подготовки к нему — всё это будет десятилетиями служить жителям Самарской области, создавая условия комфортного проживания, получения качественных медицинских услуг, транспортных услуг. Я уверен, что вклад, который внесёт чемпионат мира по футболу в развитие региона, определит успешность, привлекательность Самарской области и Самары на многие, многие годы», — заявил глава региона.



