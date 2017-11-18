«Марибор» перед матчем со «Спартаком» стал лидером чемпионата Словении

«Марибор», являющийся соперником «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов, в матче 16-го тура чемпионата Словении на своём поле со счётом 1:0 обыграл «Олимпию». Единственный гол в дерби на 6-й минуте забил Маркос Таварес.

Благодаря этой победе «Марибор» единолично возглавил таблицу первенства. До сегодняшнего матча «Марибор» и «Олимпия» имели в активе одинаковое количество очков.

«Марибор» является единственной командой, которая в нынешнем чемпионате Словении ни разу не проиграла.



21 ноября «Спартак» и «Марибор» встретятся в Москве в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Первая игра команд завершилась вничью — 1:1.