Соперник «Зенита» в ЛЕ «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Жироной» в матче Примеры

«Реал Сосьедад», соперник «Зенита» в групповом этапе Лиги Европы, сыграл вничью с «Жироной» в матче 12-го тура Примеры. Встреча прошла в Жироне на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» и завершилась со счётом 1:1.

На гол Виллиана Жозе в дебюте игры хозяева ответили мячом Кристиана Стуани во втором тайме. «Жирона» (16 очков) занимает десятое место в таблице чемпионата Испании, «Реал Сосьедад» (18) — 7-й.

Напомним, 28 сентября в Санкт-Петербурге «Зенит» обыграл «Реал Сосьедад» со счётом 3:1. В Испании команды встретятся 7 декабря.