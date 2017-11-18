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Соперник «Зенита» в ЛЕ «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Жироной» в матче Примеры

Футбол

«Реал Сосьедад», соперник «Зенита» в групповом этапе Лиги Европы, сыграл вничью с «Жироной» в матче 12-го тура Примеры. Встреча прошла в Жироне на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» и завершилась со счётом 1:1.

На гол Виллиана Жозе в дебюте игры хозяева ответили мячом Кристиана Стуани во втором тайме. «Жирона» (16 очков) занимает десятое место в таблице чемпионата Испании, «Реал Сосьедад» (18) — 7-й.

Напомним, 28 сентября в Санкт-Петербурге «Зенит» обыграл «Реал Сосьедад» со счётом 3:1. В Испании команды встретятся 7 декабря.

Испания - Примера. 12-й тур
17 ноября 2017, пятница. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
1 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 – Жозе – 7, 1:1 – Стуани – 64
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Реал Сосьедад ФК Жирона ФК Зенит
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