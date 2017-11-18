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Неймар сменил место проживания из соображений безопасности

Футбол

Нападающий «ПСЖ» Неймар был вынужден сменить место проживания из соображений безопасности, сообщает Le Parisien.

Бразильский форвард, живший с конца августа в роскошном доме в департаменте Ивелин, выселился из пятиэтажного здания.

Жилище Неймара привлекало внимание посторонних людей, знавших, кто там проживает. Отмечается, что были случаи вторжения на территорию дома.

В результате, 25-летний футболист, перешедший в «ПСЖ» из «Барселоны» прошедшим летом за € 222 млн, переехал в новый дом поблизости.

Фотографию теперь уже бывшего дома Неймара можно посмотреть в «твиттере» Le Parisien.

Неймар: в Париже чувствую себя как дома, хочется выиграть все турниры с «ПСЖ»
Источник: Le Parisien Сообщить об ошибке
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