Неймар сменил место проживания из соображений безопасности

Нападающий «ПСЖ» Неймар был вынужден сменить место проживания из соображений безопасности, сообщает Le Parisien.

Бразильский форвард, живший с конца августа в роскошном доме в департаменте Ивелин, выселился из пятиэтажного здания.



Жилище Неймара привлекало внимание посторонних людей, знавших, кто там проживает. Отмечается, что были случаи вторжения на территорию дома.

В результате, 25-летний футболист, перешедший в «ПСЖ» из «Барселоны» прошедшим летом за € 222 млн, переехал в новый дом поблизости.

Фотографию теперь уже бывшего дома Неймара можно посмотреть в «твиттере» Le Parisien.