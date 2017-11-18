Моуринью: мы с Бенитесом в числе привилегированных тренеров, очень его уважаю

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил слова уважения в адрес своего коллеги из «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэля Бенитеса в преддверии очной встречи в рамках 12-го тура АПЛ. Это будет первая встреча португальского и испанского специалиста с августа 2007 года — тогда Моуринью возглавлял тренерский штаб «Челси», а Бенитес работал с «Ливерпулем».



«Мы с Бенитесом находимся в списке немногих привилегированных тренеров, выигравших и Лигу чемпионов, и Лигу Европы. Мы с ним в одной небольшой группе, и я его очень уважаю. Поэтому я больше чем рад видеть и приветствовать его, а затем провести ещё один матч.



Я знаю, как играет «Ньюкасл», как Бенитес готовит свою команду, я знаю, что это будет сложно, но мы должны попытаться взять нужные нам очки», — приводит слова Моуринью интернет-издание Goal.



Матч соперников на поле «Олд Траффорд» состоится сегодня, 18 ноября, и начнётся в 20:30 мск.