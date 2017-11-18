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Неста покинул должность главного тренера «Майами»

Футбол

Бывший защитник сборной Италии, а ныне футбольный специалист Алессандро Неста принял решение покинуть должность главного тренера «Майами». В своём сообщении в «инстаграм» он поблагодарил руководство, персонал клуба, футболистов и болельщиков за два года сотрудничества и пожелал команде успехов в новом сезоне.

О своих дальнейших планах 41-летний специалист не сообщил.

Неста присоединился к «Майами» в 2015 году, в этом сезоне команда добралась до полуфинальной стадии плей-офф американского чемпионата NASL.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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