ЦСКА выиграл в Хабаровске в молодёжном первенстве, одержав пятую победу подряд

В матче 17-го тура российского молодёжного первенства ЦСКА одержал выездную победу над «СКА-Хабаровск». Встреча состоялась на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Оба гола были забиты во втором тайме. На 50-й минуте счёт открыл Виталий Жиронкин, а точку в матче поставил Иван Олейников на 77-й минуте.

Эта победа стала для ЦСКА пятой подряд. Благодаря этому результату московский клуб набрал 36 очков и делит 2-3 места с «Динамо». «СКА-Хабаровск» (21 очко) остался на 9-м месте.

Таблицу молодёжного первенства можно посмотреть на «Чемпионате».