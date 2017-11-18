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ЦСКА выиграл в Хабаровске в молодёжном первенстве, одержав пятую победу подряд

Футбол

В матче 17-го тура российского молодёжного первенства ЦСКА одержал выездную победу над «СКА-Хабаровск». Встреча состоялась на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Оба гола были забиты во втором тайме. На 50-й минуте счёт открыл Виталий Жиронкин, а точку в матче поставил Иван Олейников на 77-й минуте.

Эта победа стала для ЦСКА пятой подряд. Благодаря этому результату московский клуб набрал 36 очков и делит 2-3 места с «Динамо». «СКА-Хабаровск» (21 очко) остался на 9-м месте.

Таблицу молодёжного первенства можно посмотреть на «Чемпионате».

Россия - Молодёжное первенство. 17-й тур
18 ноября 2017, суббота. 04:00 МСК
СКА-Хабаровск-мол.
Хабаровск
0 : 2
ЦСКА-мол.
Москва
0:1 – Жиронкин – 51, 0:2 – Олейников – 77
«СКА-Хабаровск»: поле и трибуны стадиона имени Ленина готовы к матчу с ЦСКА
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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