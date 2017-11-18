Румменигге: после паузы «Бавария» должна продолжить с того, на чём закончила

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге призвал футболистов мюнхенской команды не расслабляться после семи побед в семи матчах, одержанных под руководством Юппа Хайнкеса. 18 ноября в рамках 12-го тура Бундеслиги «Бавария» дома сыграет с «Аугсбургом».

«Впереди ещё две трети сезона. Было бы неправильно сейчас праздновать семь побед в семи матчах. После перерыва на игры сборных мы должны продолжить с того, на чём закончили.

Работа, которую проделывают наши соседи, заслуживает большого уважения. Многие перед этим сезоном ожидали, что «Аугсбург» будет находиться в нижней части турнирной таблицы", — приводит слова Румменигге пресс-служба «Баварии».