Моуринью заявил, что Джонсу в сборной Англии сделали 6 инъекций обезболивающего

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что защитнику манкунианцев Филу Джонсу было сделано шесть обезболивающих в бедро в расположении сборной Англии, чтобы футболист сыграл в товарищеском матче с командой Германии (0:0). В результате 25-летний Джонс покинул поле ещё в первом тайме и теперь не поможет «МЮ» в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед».

«Я работаю тренером с 2000 года, и за 17 лет моей карьеры у меня не было ни одного игрока, которому делали инъекции анестетика, чтобы сыграть товарищеский матч. Никогда. Я не ангел, и у меня были игроки, которым делали уколы, чтобы сыграть в официальных матчах, решающих матчах, но товарищеских? Получить шесть местных обезболивающих инъекций, чтобы сыграть в товарищеском матче. Я никогда не слышал о таком. Но Филу Джонсу сделали их до матча, и через 25 минут его не было на поле, и не будет в предстоящем игре.



Нет, я не говорил об этом с представителями сборной Англии. Я просто говорю факт. Днём, в день матча, ему сделали укол. Он не очень хорошо себя чувствовал во время разминки. Между разминкой и началом матча ему сделали ещё пять локальных инъекций, чтобы сыграть в товарищеском матче. Мне больше нечего сказать», — цитирует португальца The Guardian.