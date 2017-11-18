Конте пообещал не бриться до следующего поражения «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте появился на пресс-конференции перед гостевым матчем с «Вест Бромвич Альбион» (18 ноября) с заметной щетиной. Наставник объяснил, что начать отращивать бороду ему посоветовала жена.

«Моя жена сказала, что мне один раз стоит попробовать отрастить бороду. Делаю это впервые. По предстоящему матчу посмотрим, принесёт ли мне это удачу или нет. Постараюсь изменить свой внешний вид только потому, что так решила моя жена», — цитирует Конте Metro.

«Сохраню ли бороду до первого поражения «Челси»? Да. Надеюсь, что в конце сезона у меня будет огромная борода», — рассмеявшись, добавил итальянец.

«Челси» выиграл три последних матча в АПЛ. Лондонский клуб располагается на четвёртом месте в турнирной таблице после 11 туров.