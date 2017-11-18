Форвард «Вест Хэма» Хавьер Эрнандес из-за травмы пропустит одну-две недели

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес сообщил, что нападающий команды Хавьер Эрнандес получил травму.

«Думаю, все уже знают, что Чичарито получил травму. Его восстановление может продлиться одну или две недели. Более точный срок мы назвать не можем, поскольку не уверены в этом. Как только он приступит к тренировкам, можно будет сказать точно, займёт ли его восстановление больше времени или нет», — цитирует Мойеса Goal.

В нынешнем сезоне АПЛ Эрнандес забил четыре гола за «Вест Хэм» в 11 матчах. До конца месяца лондонский клуб проведёт матчи с «Уотфордом» (19 ноября), «Лестер Сити» (24 ноября) и «Эвертоном» (29 ноября).