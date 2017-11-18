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Стал известен стартовый состав «СКА-Хабаровск» на матч с ЦСКА

Футбол

Стал известен стартовый состав «СКА-Хабаровск» на предстоящий сегодня, 18 ноября, в Хабаровске матч 17-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Гришко, Димидко, Карасёв, Савичев, Дедечко, Никифоров, Казанков, Наваловский, Маркович.

Запасные: Криворучко, Тишкин, Корян, Федотов, Христов, Барбаро, Калинский, Баляйкин.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «СКА-Хабаровск». Начало — в 12:00 мск.

ЦСКА объявил стартовый состав на матч против «СКА-Хабаровск»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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