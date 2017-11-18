Бенитес: цель «Ньюкасла» в матче с «Манчестер Юнайтед» — три очка

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес поделился ожиданиями от гостевого матча 12-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед», который состоится сегодня, 18 ноября.

«Наша цель заключается в том, чтобы набрать три очка. Знаем, что предстоит очень трудный матч с хорошей и забивной командой. «МЮ» не пропускает много мячей. Чтобы набрать три очка, нам надо атаковать и забивать. Конечно, мы хотели бы атаковать с первых и до последних минут, но не факт, что нам это удастся. Поэтому нужно быть реалистами и иметь план на игру, который будет нацелен на хорошую игру в обороне и попытки отличиться после своих контратак», — цитирует Бенитеса Chronicle Live.