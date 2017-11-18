«СКА-Хабаровск» измерил температуру поля перед матчем с ЦСКА

«СКА-Хабаровск» в преддверии домашнего матча 17-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА опубликовал данные о температуре поля стадиона в Хабаровске.

«Готовность к матчу – 100 %. Температура в одном из мест на футбольном поле 16,7 по Цельсию. Средняя температура на поле 14 градусов. Время измерения – 18:00 по Хабаровску», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном «твиттере» «СКА-Хабаровск».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «СКА-Хабаровск» — ЦСКА. Начало — в 12:00 мск.