Савич: Гризманну нужно сохранять спокойствие, ведь он лучший игрок «Атлетико»

Защитник «Атлетико» Стефан Савич считает, что его партнёру по команде нападающему Антуану Гризманну нужно сохранять спокойствие, несмотря на низкую результативность в нынешнем сезоне.

«Нам не достаёт чего-то в этом сезоне по всем показателям. Мы не забили много мячей, при этом пропустили много голов при таких ситуациях, в которых в предыдущих сезонах обычно не пропускали. Мы должны работать над улучшением ситуации.

Многие говорят, что проблема заключается в низкой результативности Гризманна. Мы привыкли к тому, что он постоянно забивает. Антуану нужно оставаться спокойным, поскольку за счёт своего мастерства он может решить исход матча в любой момент. Нам необходимо, чтобы Гризманн сохранял спокойствие, ведь он является лучшим игроком «Атлетико», — цитирует Савича AS.

Гризманн забил три гола в 13 матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов за «Атлетико» в нынешнем сезоне.