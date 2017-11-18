«СКА-Хабаровск» — ЦСКА: А. Березуцкий покинул поле на носилках

В первом тайме матча 17-го тура российской Премьер-Лиги «СКА-Хабаровк» — ЦСКА травму получил защитник «армейцев» Алексей Березуцкий.

Футболист красно-синих пострадал в результате столкновения с полузащитником хозяев поля Александром Димидко.

35-летний Березуцкий был вынужден покинуть поле на носилках, на 24-й минуте его заменил полузащитник Георги Миланов.

Напомним, что 22 ноября ЦСКА в Москве сыграет с «Бенфикой» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «СКА-Хабаровск» — ЦСКА. Идёт первый тайм, счёт — 1:1.