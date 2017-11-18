Поддубский: в матче с ЦСКА футболисты «СКА-Хабаровск» допускали нелепые ошибки

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский прокомментировал домашнее поражение от ЦСКА (2:4) в матче 17-го тура российской Премьер-Лиги.

«Игра получилась зрелищной. К сожалению, нам тяжело даются голы, а пропускаем мы их очень легко. В первой лиге ошибки ещё прощают, а в РФПЛ ошибок не прощают.



Стоит ли нам играть в более прагматичный футбол? Мы можем играть в такой футбол. Мы уже играли на ноль, но нас критиковали, что мало моментов. Сейчас моменты есть, голы есть, а побед нет.



Сильно ли переживаю? Сильно. Надо не допускать таких нелепых ошибок, какие мы допускали сегодня», — передаёт слова Поддубского корреспондент «Чемпионата».