«Краснодар» — «Спартак»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Спартака» на матч 17-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдёт сегодня, 18 ноября, на стадионе «ФК «Краснодар».

«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Газинский, Петров, Подберёзкин, Перейра, Классон, Смолов.

Запасные: Федюшкин, Крицюк, Янбаев, Жоаозиньо, Жигулёв, Каборе, Лаборде, Вандерсон, Ристич, Иван.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш, Адриано.

Запасные: Ребров, Боккетти, Кутепов, Петкович, Самсонов, Попов, Зобнин, Бакаев, Пашалич, Роша.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Спартак». Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.