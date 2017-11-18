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«Оренбург» разгромил «Факел», победив в 9-й раз в 10 последних матчах ФНЛ

Футбол

В матче 24-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» принимал на своём поле «Факел». Встреча проходила на стадионе «Газовик» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

В составе победителей голы на свой счёт записали Денис Попович, Игорь Удалый, Хасан Мамтов, а дубль оформил Артём Делькин. Таким образом, оренбургская команда одержала свою девятую победу в десяти последних матчах ФНЛ при одной ничьей.

«Оренбург» (51 очко) располагается на втором месте в турнирной таблице ФНЛ, «Факел» (21) находится на предпоследней 19-й строчке.

ФНЛ - Первый дивизион. 24-й тур
18 ноября 2017, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
5 : 0
Факел
Воронеж
1:0 – Попович – 24, 2:0 – Удалый – 39, 3:0 – – 78, 4:0 – – 88, 5:0 – – 90
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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