«Динамо» и «Ахмат» победителя на «Арене Химки» не выявили

В матче 17-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Арена Химки» вничью со счётом 1:1 сыграли «Динамо» и «Ахмат».

Счёт в матче был открыт на 31-й минуте командой из Грозного — точным ударом отметился Уилкер Анхель.

Отыграться бело-голубые сумели на 62-й минуте — счёт сравнял Евгений Луценко, установивший окончательный результат.



В таблице российского чемпионата «Динамо» (16 очков) располагается на 14-й строчке, а «Ахмат» (22) занимает восьмое место.

В следующем туре «Динамо» 24 ноября сыграет на выезде с «Амкаром», а «Ахмат» 25 ноября примет «Уфу».