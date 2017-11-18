Трабукки: Смолов может покинуть «Краснодар» следующим летом, зимой — вряд ли

Футбольный агент Марко Трабукки выразил мнение, что нападающий сборной России Фёдор Смолов не покинет «Краснодар» во время ближайшего зимнего трансферного окна. Накануне сообщалось, что «Фенербахче» возобновил переговоры о трансфере Смолова.

«Думаю, следующим летом Смолов может покинуть «Краснодар» и уехать за границу или перейти в другой российский клуб. Но зимой он вряд ли уйдёт. «Краснодар» борется за место в Лиге чемпионов, без Смолова будет тяжело», — сказал Трабукки в эфире телеканала «Наш футбол».