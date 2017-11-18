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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Карасёв примет участие в сборе для судей — кандидатов на обслуживание ЧМ-2018

Футбол

Россиянин Сергей Карасёв сообщил, что примет участие в отборочном сборе для судей — кандидатов на обслуживание матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Карасёв попал в список 36 арбитров, из которых будут выбраны судьи для работы на турнире.

«Я поеду на отборочный сбор, но окончательные списки судей объявят не раньше февраля. Пока мне сказать больше нечего», — цитирует Карасёва ТАСС.

Сбор, в котором примут участие исключительно главные арбитры, пройдёт 25-29 ноября в Абу-Даби. Он будет включать практическую часть — тренировочные занятия и две проверки на физподготовку, и теоретическую, в рамках которой арбитры в частности будут тренироваться как видеоассистенты и пройдут видеотесты.

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Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
Сергей Карасёв — Футбол Футбольное судейство ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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