Карасёв примет участие в сборе для судей — кандидатов на обслуживание ЧМ-2018

Россиянин Сергей Карасёв сообщил, что примет участие в отборочном сборе для судей — кандидатов на обслуживание матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Карасёв попал в список 36 арбитров, из которых будут выбраны судьи для работы на турнире.



«Я поеду на отборочный сбор, но окончательные списки судей объявят не раньше февраля. Пока мне сказать больше нечего», — цитирует Карасёва ТАСС.

Сбор, в котором примут участие исключительно главные арбитры, пройдёт 25-29 ноября в Абу-Даби. Он будет включать практическую часть — тренировочные занятия и две проверки на физподготовку, и теоретическую, в рамках которой арбитры в частности будут тренироваться как видеоассистенты и пройдут видеотесты.