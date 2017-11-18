Зобнин появился на поле в официальном матче впервые после июньской травмы

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин впервые появился на поле в официальном матче после серьёзной травмы, из-за которой он не выходил на поле с начала июня этого года.

В перерыве выездного матча 17-го тура РФПЛ с «Краснодаром» Зобнин вышел вместо Андрея Ещенко.

Зобнин получил травму в контрольном матче с Венгрией (3:0), у футболиста были диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Спартак». Красно-белые впереди — 2:0.