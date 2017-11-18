Прямая видеотрансляция матча «Севилья» — «Сельта»

«Чемпионат» предоставляет пользователям портала возможность посмотреть в прямом эфире матч 12-го тура испанской Примеры «Севилья» — «Сельта». Встреча в Севилье состоится сегодня, 18 ноября, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».



В таблице высшего испанского дивизиона «Севилья» располагается на шестой строчке, опережая находящуюся на 11-м месте «Сельту» на пять очков.

Напомним, «Севилья» является соперником московского «Спартака» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Трансляция матча «Севилья» — «Сельта» начнётся в 20:30 мск. Видео можно посмотреть в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети «ВКонтакте».