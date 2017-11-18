Каррера: победа «Спартака» в Краснодаре не была такой лёгкой, как вам показалось

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче 17-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

«Конечно, эта победа не была такой лёгкой, как вам показалось. В первом тайме мы лучше сыграли, у них было мало возможностей. Во втором тайме они начали давить, но мы не опустили руки и забили ещё. Мы сыграли с командой, которая хорошо играет в футбол, поэтому эта победа очень важна. Мы сыграли по схеме 4-2-3-1. Один из нападающих должен был играть плеймейкера, но у него не всё получалось. Поэтому больше было похоже на 4-4-2. Будем бороться до конца, посмотрим, что произойдёт в мае.

Травмы игроков? Глушаков получил ушиб колена, а у Мельгарехо начало сводить икроножную мышцу», — сказал тренер в эфире телеканала «Наш футбол».