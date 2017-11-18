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«Спартак» одержал самую крупную гостевую победу при Каррере

Футбол

«Спартак» выиграл у «Краснодара» в матче 17-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Краснодаре на одноименном стадионе и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Красно-белые впервые под руководством главного тренера Массимо Карреры забили четыре гола в гостевом матче и одержали свою самую крупную победу на выезде при итальянском специалисте, который возглавил команду в августе 2016 года.

«Спартак» с 28 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» (27 баллов) — пятый.

«Спартак» разгромил «Краснодар» и вышел на четвёртое место в РФПЛ
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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