Аллегри: сейчас я абсолютно точно не возглавлю сборную Италии

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о своих шансах возглавить сборную Италии.



«Абсолютно точно — нет. Это входит в мои планы, но не сейчас. У меня есть контракт с «Ювентусом», я счастлив здесь и мне нужно работать над будущим команды. Мы сможем поговорить о сборной через несколько лет, если мне предоставят возможность её возглавить», — цитирует тренера Football Italia.

На этой неделе Джампьеро Вентура, под руководством которого национальная команда впервые за последние 60 лет не попала в финальную часть чемпионата мира, покинул пост главного тренера сборной Италии.