Жоаозиньо: «Краснодар» пропустил первый мяч от «Спартака» — и всё посыпалось

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо прокомментировал поражение команды в матче 17-го тура РФПЛ со «Спартаком». Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

«Сегодня у нас игра не получилась. Было тяжело, и очень плохо, что мы потерли очки в домашней игре. Команда старалась, но мы пропустили первый мяч — и всё посыпалось. Потом проигрывали — 0:2 — и уже тяжело было настроиться.

Не знаю, что говорил Шалимов в перерыве, меня не было в раздевалке. После игры ещё с ним не обсуждали матч. Тренер завтра поговорит с командой», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.