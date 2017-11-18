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«Бавария» разгромила «Аугсбург», одержав пятую победу в Бундеслиге подряд

Футбол

«Бавария» разгромила «Аугсбург» в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. «Бавария» одержала пятую победу в турнире подряд.

На 31-й минуте отличился Артуро Видаль. Семь минут спустя забил Роберт Левандовски. В дебюте второго тайма Роберт Левандовски оформил дубль.

«Бавария» с 29 очками занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Аугсбург», набравший 16 баллов, находится на 10-й строчке.

Германия - Бундеслига. 12-й тур
18 ноября 2017, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
3 : 0
Аугсбург
Аугсбург
1:0 – Видаль – 31, 2:0 – Левандовски – 38, 3:0 – Левандовски – 49
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Аугсбург Бавария
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