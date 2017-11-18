«Бавария» разгромила «Аугсбург», одержав пятую победу в Бундеслиге подряд

«Бавария» разгромила «Аугсбург» в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. «Бавария» одержала пятую победу в турнире подряд.

На 31-й минуте отличился Артуро Видаль. Семь минут спустя забил Роберт Левандовски. В дебюте второго тайма Роберт Левандовски оформил дубль.

«Бавария» с 29 очками занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Аугсбург», набравший 16 баллов, находится на 10-й строчке.