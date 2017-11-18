Селихов: «Краснодар» очень бодро начал. Хорошо, что «Спартак» выстоял

Вратарь «Спартака» Александр Селихов прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче 17-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

«Просто большинство своих моментов использовали, хорошо сыграли и в обороне, и в атаке. Нельзя сказать, что игра была лёгкой. «Краснодар» очень бодро начал, создал пару хороших моментов. Хорошо, что выстояли и выиграли.

Зобнин? Когда любой игрок «Спартака» появляется на поле, я спокоен, потому что все наши игроки достойны выступать за клуб. С Зобой пошутили, подбодрили его. Всё хорошо», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.