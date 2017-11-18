Глушаков: психологически «Спартак» не сломить, мы все взрослые люди

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче 17-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

«Небольшой ушиб. Просто попали… Сам ещё не знаю, куда попали. Думал, в одно место, а синяк вылез вообще в другом. Главное, что победили. Мы выиграли и взяли три очка. Мы готовились специально к «Краснодару», знали, как соперник будет играть, и отрабатывали всё на тренировках. Победили закономерно — контролировали игру весь матч и реализовали свои моменты, организованно сыграли в обороне.



Как «Краснодар» может быть слабым, если занимает высокие места! Просто у каждой команды бывают свои проблемы или игра не пошла. Но мы не смотрим на «Краснодар», а просто радуемся, что выиграли. Счёт — по игре, конечно. У нас было больше моментов, мы хорошо их реализовывали.

К каждой игре мы готовимся индивидуально, каждый соперник по-своему хорош, во всеми тяжело играть. Завтра начнём готовиться к «Марибору». Психологически нас не сломить, мы все взрослые люди, играли и не с такими командами. Ответственность понимают все, потому что это Лига чемпионов. Слабых соперников нет, настрой будет запредельным», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.