Джикия: «Спартак» заслуженно победил, а комментировать судейство не буду

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над «Краснодаром» (4:1) в матче 17-го тура РФПЛ, а также поделился ожиданиями от встречи с «Марибором» в Лиге чемпионов, которая пройдёт 21 ноября.

«Победа была лёгкой? Ну да, нормально было — 4:1, так что всех — с победой! Была открытая, хорошая игра: и у них были моменты, и у нас. Мы лучше реализовали свои моменты и заслуженно победили. Судья сломал игру? Не знаю, в каком моменте он сломал игру. Не буду комментировать судейство.

Очередные травмы игроков «Спартака»? Обычные мышечные травмы. По первым признакам, ни у кого нет ничего серьёзного. Думаю, всё будет нормально.

У «Спартака» сейчас такая ситуация, что в каждой игре нужно добиваться трёх очков. Очень важно закончить предстоящий отрезок победами. Мы готовимся к «Марибору», все мысли только о нём. После «Марибора» начнём думать о следующей игре. Но с «Марибором» я не играю из-за перебора карточек. Думаю, мне дадут побольше отдыха. Всё будет нормально. Конечно, мы обязаны побеждать их», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.