Шалимов — о разгроме от «Спартака»: опять «Краснодар» прибили в первом тайме

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал поражение в домашнем матче 17-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:4).

«Во втором тайме сделали всё то, к чему готовились и чего боялись. Были потери на ровном месте, моментов 6-7 создали сами для соперника. Так сложно играть. Уверенность в себе теряется, тратишь силы, чтобы назад бежать. Опять нас прибили в первом тайме. Мы с этими командами играем пятую игру, пятую игру мы заканчиваем первый тайм со счётом 0:2. Во втором тайме должно было что-то поменяться после гола Классона, нам надо было идти вперёд. Конечно, мы оставляли зоны сзади, из-за чего нас в итоге добили.

Команды, которые играли против «Спартака» и набирали очки, не считая «Зенита», садились на свою половину, отдавали инициативу. «Спартак» в традиционной атаке не так силён, мы это понимаем. У нас менталитет не такой, мы не можем садиться на свою половину, уходя в контратаки. Мы не можем так играть. Возможно, у нас так и не получится. Если мы будем играть от обороны, то кто знает, может, мы получим не 4, а 5 голов в ворота. Мы не выходим, опустив голову, заранее проиграв сильным командам. Ребята старались, но опять ошибки. Ещё раз повторюсь, с такими командами нельзя пропускать первыми. Первый гол был необязательным. Нельзя сказать, что у «Спартака» было много серьёзных моментов в первом тайме: два момента — два гола.

Каборе прилетел позавчера ночью, вчера провёл предыгровую тренировку. Тяжело, он провёл время в сборной. Насколько мы знаем, там тренировочный процесс состоит из одноразовых тренировок. Он сыграл одну товарищескую игру, потом другую, которая ничего не решала. Два дня летел.

Важен первый гол. Попади Смолов на полметра ниже, поведи мы — 1:0… Надо дождаться момента, когда против таких команд мы первыми забьём. У всех огромная проблема с игрой в позиционную атаку. У нас ещё есть три игры с командами, где, может, мы посильней. Надо набирать очки, нужен настрой», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.