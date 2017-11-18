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«Манчестер Сити» обыграл «Лестер», «Челси» разгромил «Вест Бромвич»

Футбол

«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Лестер Сити» в матче 12-го тура чемпионата Англии. В конце первого тайма Габриэл Жезус вывел «горожан» вперёд, а в начале второй половины игры Кевин Де Брёйне закрепил преимущество гостей.

«Челси» также одержал гостевую победу, разгромив «Вест Бромвич Альбион» со счётом 4:0. Дубль в составе синих оформил Эден Азар, по одному голу забили Альваро Мората и Маркос Алонсо.

В ещё одном матче 12-го тура АПЛ «Бёрнли» обыграл «Суонси Сити» (2:0).

Турнирную таблицу АПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».

Англия - Премьер-лига. 12-й тур
18 ноября 2017, суббота. 18:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 – Жезус – 45, 0:2 – Де Брёйне – 49
Англия - Премьер-лига. 12-й тур
18 ноября 2017, суббота. 18:00 МСК
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
0 : 4
Челси
Лондон
0:1 – Мората – 17, 0:2 – Азар – 23, 0:3 – Алонсо – 38, 0:4 – Азар – 62
Англия - Премьер-лига. 12-й тур
18 ноября 2017, суббота. 18:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
2 : 0
Суонси Сити
Суонси
1:0 – Корк – 29, 2:0 – Барнс – 40
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бёрнли Вест Бромвич Лестер Сити Манчестер Сити Суонси Сити Челси
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