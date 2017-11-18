«Манчестер Сити» обыграл «Лестер», «Челси» разгромил «Вест Бромвич»

«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Лестер Сити» в матче 12-го тура чемпионата Англии. В конце первого тайма Габриэл Жезус вывел «горожан» вперёд, а в начале второй половины игры Кевин Де Брёйне закрепил преимущество гостей.

«Челси» также одержал гостевую победу, разгромив «Вест Бромвич Альбион» со счётом 4:0. Дубль в составе синих оформил Эден Азар, по одному голу забили Альваро Мората и Маркос Алонсо.

В ещё одном матче 12-го тура АПЛ «Бёрнли» обыграл «Суонси Сити» (2:0).

Турнирную таблицу АПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».