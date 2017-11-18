«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон», Ниасс спас «Эвертон» от поражения

«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» в матче 12-го тура АПЛ. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

На 31-й минуте Мохамед Салах открыл счет. Десять минут спустя Мохамед Салах оформил дубль. В середине второго тайма отличился Филиппе Коутиньо.

В других матчах 12-го тура АПЛ «Эвертон» благодаря голу экс-игрока «Локомотива» Байе Умар Ниасс ушел от поражения в игре с «Кристал Пэлас» (2:2), а «Борнмут» разгромил «Хаддерсфилд Таун» со счетом 4:0.

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