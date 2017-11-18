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«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон», Ниасс спас «Эвертон» от поражения

Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» в матче 12-го тура АПЛ. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

На 31-й минуте Мохамед Салах открыл счет. Десять минут спустя Мохамед Салах оформил дубль. В середине второго тайма отличился Филиппе Коутиньо.

В других матчах 12-го тура АПЛ «Эвертон» благодаря голу экс-игрока «Локомотива» Байе Умар Ниасс ушел от поражения в игре с «Кристал Пэлас» (2:2), а «Борнмут» разгромил «Хаддерсфилд Таун» со счетом 4:0.

Таблица АПЛ

Англия - Премьер-лига. 12-й тур
18 ноября 2017, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
3 : 0
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 – Салах – 31, 2:0 – Салах – 41, 3:0 – Коутиньо – 68
Англия - Премьер-лига. 12-й тур
18 ноября 2017, суббота. 18:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
2 : 2
Эвертон
Ливерпуль
1:0 – Макартур – 1, 1:1 – Бэйнс – 6 (пен), 2:1 – Заха – 35, 2:2 – Ниасс – 45+1
Англия - Премьер-лига. 12-й тур
18 ноября 2017, суббота. 18:00 МСК
Борнмут
Борнмут
4 : 0
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
1:0 – Уилсон – 26, 2:0 – Уилсон – 31, 3:0 – Артер – 70, 4:0 – Уилсон – 84
Удаления: Фрэнсис, 45+4 – нет
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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