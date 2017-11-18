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«Халл Сити» на 88-й минуте упустил победу в матче с «Ипсвичем»

Футбол

«Халл Сити», руководимый российским специалистом Леонидом Слуцким, сыграл вничью с «Ипсвич Таун» в матче 17-го тура Чемпионшипа. Встреча прошла в Кингстон-апон-Халле на стадионе «Кингстон Коммуникейшн» и завершилась со счётом 2:2.

В дебюте игры Дэвид Макголдрик вывел гостей вперёд, однако на 34-й минуте Джаррод Боуэн сравнял счёт, а в начале второго тайма Нуа Дико забил второй гол «тигров». В концовке «Ипсвич» сумел отыграться — на 88-й минуте Джордан Спенс принёс своей команде одно очко.

«Халл Сити» (17 очков) занимает 20-е место в таблице Чемпионшипа. «Ипсвич» (25) — 7-й.

Англия - Чемпионшип. 17-й тур
18 ноября 2017, суббота. 18:00 МСК
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
2 : 2
Ипсвич Таун
Ипсвич
0:1 – Макголдрик – 6, 1:1 – Боуэн – 34, 2:1 – Дико – 51, 2:2 – Спенс – 88
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ипсвич Халл Сити Леонид Слуцкий
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