«Халл Сити» на 88-й минуте упустил победу в матче с «Ипсвичем»

«Халл Сити», руководимый российским специалистом Леонидом Слуцким, сыграл вничью с «Ипсвич Таун» в матче 17-го тура Чемпионшипа. Встреча прошла в Кингстон-апон-Халле на стадионе «Кингстон Коммуникейшн» и завершилась со счётом 2:2.

В дебюте игры Дэвид Макголдрик вывел гостей вперёд, однако на 34-й минуте Джаррод Боуэн сравнял счёт, а в начале второго тайма Нуа Дико забил второй гол «тигров». В концовке «Ипсвич» сумел отыграться — на 88-й минуте Джордан Спенс принёс своей команде одно очко.

«Халл Сити» (17 очков) занимает 20-е место в таблице Чемпионшипа. «Ипсвич» (25) — 7-й.